Муфтий Татарстана принял участие в годовом собрании Балтасинского мухтасибата

15 декабря, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Балтасинский мухтасибат. Здесь, в Балтасинской Центральной мечети состоялось собрание имамов района, посвященное итогам деятельности в 2021 году.

Открыл заседание главный казый Татарстана, имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев, который рассказал о работе имамов района, основных итогах уходящего года, задачах на предстоящий год, в частности, о планах по празднованию 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Далее со словами приветствия и наставлениями выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он рассказал о важности постоянного повышения знаний, в особенности в области изучения Куръана. Он призвал имамов быть внимательными при чтении сур на коллективных намазах. Затем глава мусульман Татарстана вручил свидетельства о праве ведения религиозной деятельности 44 хазратам, служащим в мечетях Балтасинского района. Теперь этот документ выдается имамам ДУМ РТ раз в четыре года.

В собрании также приняли участие руководитель медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, глава Балтасинского муниципального района Рамиль Нотфуллин, имам-мухтасибы Северного казыята Татарстана, спонсоры.