Руководство Конгресса татар посетило Дом дружбы Ленинградской области

С рабочим визитом в Доме дружбы Ленинградской области побывали руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и заместитель руководителя Исполкома Всемирного Конгресса Татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

Гости побеседовали с заместителем директора Дома дружбы Еленой Ермолиной и руководителем татарского культурного общества Ленинградской области «Файда» (Польза) Айратом Маннановым. Об этом сообщает новостной веб-портал piter.tatar.

Состоялось ознакомление с экспозицией интерактивного музея татарской культуры и других музеев, работающих на территории Дома дружбы и были намечены планы дальнейшей совместной работы с обществом «Файда». На память были вручены календари праздников народов Ленинградской области и книги на межнациональную тематику, изданные по заказу Дома дружбы и комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

В библиотеку Дома дружбы было передано в дар двухтомное подарочное издание книг, рассказывающих о народных обычаях, традициях и татарской национальной кухне.