Татары Челябинской области объявляют конкурс новогодней игрушки в татарском стиле

Конгресс татар Челябинской области приглашает принять участие в конкурсе Новогодней игрушки в татарском стиле. Для участия необходимо создать для зеленой красавицы-ёлки оригинальное и неповторимое украшение в татарском стиле.

Условия конкурса:

-Разместить фото с новогодней игрушкой на своей страничке в социальных сетях “Вконтакте”, “Инстаграм” с хэштэгом #татарскаяновогодняяигрушка;

-Отметить страницу Конгресса татар Челябинской области (https://vk.com/congresstatar74, @congresstatar74);

Самые красивые и оригинальные новогодние игрушки в татарском стиле будут награждены приятными подарками.

Конгресс татар Челябинской области