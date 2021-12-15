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Татары Челябинской области объявляют конкурс новогодней игрушки в татарском стиле

Татары Челябинской области объявляют конкурс новогодней игрушки в татарском стиле

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.12.2021 0 2

Конгресс татар Челябинской области  приглашает  принять участие в конкурсе Новогодней игрушки в татарском стиле. Для участия необходимо создать для зеленой красавицы-ёлки оригинальное и неповторимое украшение в татарском стиле.

Условия конкурса:
-Разместить фото с новогодней игрушкой на своей страничке в социальных сетях “Вконтакте”, “Инстаграм” с хэштэгом #татарскаяновогодняяигрушка;

-Отметить страницу Конгресса татар Челябинской области (https://vk.com/congresstatar74, @congresstatar74);

Самые красивые и оригинальные новогодние игрушки в татарском стиле будут награждены приятными подарками.

Конгресс татар Челябинской области 

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