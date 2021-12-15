В Казани открылся новый билингвальный детский сад «Елмай»

Новый детский сад №46 «Елмай» на 260 мест открылся в микрорайоне «Салават Купере». Это одно из восьми дошкольных учреждений на 1700 мест, которые строятся в этом году в столице Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил детский сад и подарил детям на новоселье елку и игровые наборы.

«Казань прирастает жилыми микрорайонами, новыми домами и, что нас особенно радует, молодыми семьями, в которых рождаются дети. «Салават Купере» – это один из растущих микрорайонов. Мы стараемся создавать здесь всю необходимую социальную инфраструктуру, парки, скверы. Вот и новый детский сад открыл свои двери, он очень красивый, уютный», – сказал Ильсур Метшин во время посещения дошкольного учреждения.

Открывшийся 1 декабря детский сад, рассчитанный на 260 мест, расположен в двухэтажном здании по адресу: ул.А.Авзаловой, 9а. Помимо 12 общеразвивающих групп, половина из которых ясельные, здесь есть 2 компенсирующие группы – для детей с задержкой психического развития и для малышей с тяжелыми нарушениями речи. Всего в «Елмай» 14 групп, каждая из которых рассчитана на 20 человек.

«Елмай» – билингвальный детский сад, и малыши изучают одновременно русский и татарский языки, рассказала заведующая дошкольным учреждением Лейля Харисова. Здесь уделяется внимание развитию социально-коммуникативного и речевого потенциала ребенка через познавательную деятельность, а также художественно-эстетическому и физическому развитию детей.

Мэр Казани побывал в ясельной группе, а также заглянул в старшую группу, где дети вместе с воспитателями готовятся к школе. По словам Л.Харисовой, подрядчик подарил им уникальную развивающую лабораторию. Так, сегодня ребята с помощью специальных датчиков узнавали кислотность лимонного и апельсинового соков, изучали их значения и показатели. «Несмотря на то, что тема кажется сложной, детям она очень интересна. Они все записывают за педагогами, сравнивают друг с другом результаты», – отметила заведующая детсадом.

Общая площадь здания составляет 3975 кв.м. В дошкольном учреждении оборудованы методический кабинет, кабинет логопеда, педагога-психолога, кабинет татарского языка, медицинский блок, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. В последнем дети делают утреннюю гимнастику, а днем у них проходят спортивные уроки, здесь же в зале установлены детские спортивные тренажеры.

В завершение визита Мэр Казани заглянул в музыкальный зал, где малыши уже готовятся к новогодним утренникам. Они продемонстрировали гостям танцы, которые успели выучить. Градоначальник вместе с детьми украсил елку и сделал памятное фото. «Этот детский сад – хороший подарок к наступающему Новому году. Мы рады за наших детишек и за молодые семьи «Салават Купере», – заключил он.

В осмотре детского сада также приняли участие начальник Управления образования Исполкома Казани Ирек Ризванов, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

kzn.ru