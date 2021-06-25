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Делегация Татарстана во главе с Василем Шайхразиевым прибыла в Кемерово

Делегация Татарстана во главе с Василем Шайхразиевым прибыла в Кемерово

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.06.2021 0 20

В Международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Шайхразиева Василя Габтелгаязовича и делегацию Татарстана  встретили Первый заместитель Губернатора Кузбасса – председатель Правительства Кузбасса Телегин Вячеслав Николаевич, заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексеев Сергей Игоревич; председатель Совета Региональной общественной организации Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области Бикчантаев Тагир Ахмадуллович.

Напомним, 26 июня здесь пройдут конные скачки. Также будет работать выставка, посвященная 300-летию Кузбасса. Организуется праздничный концерт с участием деятелей искусств Татарстана и творческих коллективов Кузбасса.

27 июня Василь Шайхразиев примет участие в открытии Международного шахтерского Сабантуя. На проходящем здесь национальном празднике состоятся состязания по борьбе кореш и интересные игры, выступления артистов.

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