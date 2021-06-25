В Татарстане стартует новый сезон народного онлайн шоу «ТАТАРСТАР»

Стартовал третий сезон масштабного онлайн шоу «ТАТАРСТАР. Наследие». Участие может принять любой россиянин, возраст не важен. Сбор заявок уже начался. Чтобы присоединиться, нужно записать свое видео и прислать его в предложенные новости сообщества.

Конкурсантам предстоит исполнить песни на татарском языке, станцевать под татарскую песню или прочитать стихотворение на татарском языке. Участник, который по итогам голосования зрителей и жюри наберет наибольшее количество голосов, станет победителем шоу и получит главный приз – iPhone 12 Pro Maх.

Новый сезон «ТАТАРСТАР. Наследие», делится на 2 этапа:

– первый этап – с 7 июля по 11 августа. Отборочные.

– второй этап – с августа по сентябрь. Полуфиналы, Финал.

kazanfirst.ru