Сегодня завершается прием заявок Всероссийского конкурса татарских краеведов

Сегодня, 25 июня 2021 года, завершается прием заявок на Первый Всероссийский конкурс на «Лучший негосударственный сельский краеведческий музей» для татарских краеведов и краеведческих структур регионов Российской Федерации.

Учредители конкурса – Всемирный конгресс татар, Всероссийская общественная организация «Татарские села России», Региональная общественная организация «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан и Комитет по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар.

Всероссийский конкурс на «Лучший негосударственный сельский краеведческий музей» призван стимулировать и активизировать деятельность региональных краеведов, ученых, специалистов, представителей туристических структур и любителей истории родного края по изучению, сохранению, благоустройству, музеефикации и практическому использованию в туристических и воспитательных целях уникальные объекты природы и памятники историко-культурного наследия, написанию истории регионов и населенных пунктов (в том числе исчезнувших), исследования и распространения опыта современного состояния и определения стратегии дальнейшего развития татарских сел и деревень, изучения архивных и музейных материалов, реставрации и созданию музеев, мемориалов и краеведческих уголков и проведению массовых мероприятий (конференций, круглых столов, фестивалей, конкурсов) краеведческого характера.

Основные номинации конкурса:

Музей природы региона;

Музей истории села;

Тематический музей (археологический, этнографический, военно-исторический и др.);

Музей-мемориал (посвященный жизни и деятельности выдающихся земляков).

Заявки с Проектами участников принимаются с 25 января по 25 июня 2021 г.

Положение Конкурса

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