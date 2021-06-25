С миру по нитке: в Казани прошло праздничное шествие сбора подарков к Сабантую

Сегодня жители и гости татарской столицы могли наблюдать за ярким шествием ряженых упряжек по главным улицам города. Их ход сопровождали джигиты и девушки, которые радовали окружающих лихими народными танцами и песнями в национальных костюмах многонациональной республики.

«Обряд сбора подарков – старая традиция, которая до сих пор соблюдается в деревнях. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов является инициатором этого проекта. Он решил возобновить эту традицию, и в этом году она проходит уже в третий раз. 26 июня самые удалые участники Сабантуя получат эти дары», – рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Проект «Сабантуй – сборы подарков» – молодое начинание. В его основе лежит идея возрождения красивой традиции сбора подарков, как это было во всех селах, где отмечали окончание весенних полевых работ.

«Идея проведения возникала в связи с моими детскими воспоминаниями. Когда я был ребенком, я проживал в Атнинском районе и каждый год наблюдал за тем, как упряжка для подарков шла по нашей деревне. К ней навстречу выходили хозяева домов, дарили подарки, играли на гармошке, пели песни и танцевали. Когда я вспомнил об этой традиции моего родного района, я выступил с предложением возродить эту традицию у нас в Казани, которое Ассоциация рестораторов и отельеров поддержала», – поделился Зуфар Гаязов.

Он отметил, что одной из задач проекта является привлечение внимания к городу и республике большого количества туристов и нормализация туристического потока, динамика которого в прошлом году не радовала своими показателями в связи с пандемией.

«Раньше на карнавал в Рио-де-Жанейро съезжались туристы только на один день. Теперь же в Бразилии эта история растянулась на целую неделю. Было бы замечательно, если бы гости города и республики так же надолго задерживались и у нас. А мы в свою очередь будем преображать этот праздник, делать его лучше», – пообещал Гаязов.

Постепенно проект «Сабантуй – сборы подарков» набирает обороты: в этом году было организовано четыре повозки, в то время как в предыдущие годы по улицам города разъезжала только одна.

Шествие конных повозок в этом году было сложено из пяти локаций: первая повозка пошла от резиденции Президента РТ в Казанском Кремле по улицам Кремлевской и Баумана. Вторая – от Государственного театра оперы и балета имени Джалиля по улице Пушкина, в то время как третья – от НК «Туган Авылым» по улице Петербургской. Четвертая повозка прошла по Старо-Татарской слободе по улице Каюма Насыри.

Все они встретились на площади перед Татарским государственным академическим театром имени Камала, на которой развернулось театрализованное действие и выступления фольклорных коллективов республики.

Сегодня были собраны разнообразные подарки, в числе которых микроволновая печь, велосипед, утюги, чайники, книги, сувенирные наборы, угощения и прочее. Акцию поддержали мэрия Казани, отели и рестораны города, Татарский театр оперы и балета имени М. Джалиля, Всемирный конгресс татар, Министерство культуры РТ и другие. К прекрасной традиции присоединился и Президент РТ Рустам Минниханов, который приобрел и подарил три iPhone последней модели. Все собранные дары будут торжественно переданы представителям администрации Вахитовского района для вручения батырам Сабантуя.

«Обещаю, что все замечательные подарки, собранные сегодня, достанутся самым сильным и смелым, решительным победителям наших состязаний Сабантуя-2021, который состоится 26 июня в Березовой роще», – отметила заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома г. Казани Ольга Дроздецкая.

В мероприятии заинтересовались несколько институций Татарстана, которые приняли активное участие в реализации проекта. В состав организационного комитета мероприятия вошли: Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, Казанский институт культуры, Государственный комитет РТ по туризму, Комитет по развитию туризма города Казани, префектура «Старый город», Всемирный конгресс татар, Ассоциация малого бизнеса и предпринимательства, Фонд «Возрождение Старо-Татарской слободы», Казанский кооперативный институт, Казанский инновационный университет имени Тимирясова, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Колледж малого бизнеса и предпринимательства.

Традиция сбора подарков имеет многолетнюю историю. Юноши седлали самых выносливых коней и разъезжали из одного конца деревни в другой, собирая полотенца, платки, отрезы материи, которые прикрепляли к уздечкам коней. Если лошади на селе не находились, то джигиты обвязывались двумя полотенцами через плечо, на которые и вешали дары жителей деревни. В некоторых поселках сбором подарков занимались старики-аксакалы, которые обходили дома и подвешивали подарки к шесту на плече.

Девушки же готовились к сбору подарков заранее: они ткали, шили, вышивали национальными узорами платки, полотенца, рубашки. Считалось почетным, если именно твое ручное изделие преподносилось в качестве награды победителю в национальной борьбе или в скачках.