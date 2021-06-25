Об открытии выставки «Раритеты мусульманской культуры»

23 июня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Раритеты мусульманской культуры».

В этих предметах – утонченность Востока и глубина древних традиций, многовековой путь ислама и богатая культура народа, для которого это дорого и священно. Ряд экспонатов выставки впервые покинул музейное хранилище.

Факсимиле 1905 года знаменитого самаркандского куфического Корана – Корана Османа – демонстрирует как выглядело Священное писание мусульман во времена первых халифов, сподвижников пророка Мухаммеда. Коллекция экземпляров Корана «Казан басмасы» – первого каноничного типографского издания Корана – представляет исторический книжный бренд татарского народа, отмеченный крылатым выражением: «Коран был ниспослан в Хиджазе, изысканно записан в Стамбуле, искусно прочитан в Каире, а первый раз напечатан в Казани».

Редчайшие для российских музейных собраний предметы, связанные с хаджем – фрагменты кисвы, покрова Каабы. По окончании хаджа кисва разрезается на небольшие куски, раздаваемые паломникам. Мусульмане бережно хранят эти реликвии в своих семьях, передавая потомкам. Один такой фрагмент необычайно большого размера – более трех метров, – поступил в музей в 1937 году в дар от жительницы Казани.

Футляры для текстов молитв и миниатюрных Коранов, бронзовая посуда с традиционным восточным орнаментом и арабографическими надписями, молитвенные коврики-намазлыки с многоцветной вышивкой – прекрасные образцы татарского декоративно-прикладного искусства. Интереснейший пласт народной мусульманской культуры – картины-шамаили с религиозными текстами и изображениями исламских святынь.

Каждый предмет или коллекция имеют свою уникальную историю и отражают развитие ислама на территории Татарстана. Многие раритеты связаны с именами выдающихся людей. Например, сердоликовые чётки, которые татарский учёный и религиозный деятель конца XIX – начала XX века Хасан-Гата Габяши получил в дар от Мехмеда V Решада, предпоследнего султана Османской империи.

Как сказала на церемонии открытия и. о. генерального директора Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина: «Сегодняшняя выставка – это небольшая репетиция перед более крупной выставкой, которую мы представим на следующий год, в год 1100-летия принятия ислама на территории края; это знаковое событие мы планируем празднично отметить».

Идейный вдохновитель и главный организатор выставки «Раритеты мусульманской культуры», заместитель генерального директора Лилия Саттарова отметила, что последняя выставка, связанная с исламом, в главном музее Татарстана была, наверное, лет 30 назад. При этом возможности музея, в том числе и в направлении исламской культуры, чрезвычайно широки, и «на будущий год мы постараемся наиболее полно показать наши коллекции, которые представляют ислам в Поволжье».

«При подготовке данной выставки нам пришлось и выбирать предметы из их огромного числа, и заново атрибутировать многие реликвии, – рассказала Лилия Саттарова. – Сотрудники фондов, хранители проделали огромную работу. Ряд предметов был так зашифрован в музейной базе данных, что их сразу не распознаешь как относимые к религии, к исламу. Почему? Потому что люди, которые их сдавали, боялись гонений. Они складывали эти вещи чуть ли не на порог и просили: пожалуйста, возьмите, сохраните нашу культуру!»

Среди почётных гостей был глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он отметил, что культура татарского народа в значительной мере жива благодаря религии: «Нашу культуру и традиции сохранили мечети, медресе. Ислам сохраняет нацию, нация сохраняет религию, и выставка отражает это. То, что мы видим – это и высокий уровень мастерства, и глубочайший духовный смысл. Например, шамаиль: его можно рассматривать хоть час, изучая надписи».

На открытии выставки «Раритеты мусульманской культуры» побывал секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко. Этот факт в очередной раз напоминает, что ислам и православие на территории края в течение веков имеют цивилизованные взаимоотношения и показывают высокий уровень культурного партнёрства. Примечательно, что один из экспонатов выставки – альбом шамаилей – в 1941 году был подарен музею Иваном Михайловичем Покровским, в своё время профессором Казанской духовной академии, доктором церковной истории.

Передав поздравление создателям выставки от митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, который, будучи с поездкой в Москве, не смог лично посетить открытие, протоиерей Владимир подчеркнул: «Выставка показывает, как нужно любить свою историю, свою веру, свои святыни – это пример для всех!»

Выставка продлится до 5 июля 2021 года и доступна по билетам в музей. Как отметил Айрат Файзрахманов, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Министерства культуры Республики Татарстан: «Благодаря этой выставке многие гости республики узнают о богатой культуре нашего Татарстана».