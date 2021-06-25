Председатель Нацсовета примет участие в Международном шахтерском Сабантуе

Сегодня, 25 июня 2021 года, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправился с рабочей поездкой в г. Кемерово. Здесь 26-27 июня в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоится Международный шахтерский Сабантуй.

Программа международного шахтерского Сабантуя «300 лет Кузбасс»

26 июня 2021 года:

Крапивинский муниципальный округ, д.Кабаново:

11-00 начало работы выставок ДПИ, национальных подворий, национальной кухни, детских игровых интерактивных программ,

12-00 начало праздничной программы, приветствие официальных лиц,

12-30 конные скачки,

12-30 концертная программа творческих коллективов Кузбасса,

г. Кемерово:

18-00 вечерний концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Кузбасса в ГАУК «Филармония Кузбасса»

27 июня 2021 года:

г. Кемерово, площадь Московская:

11-00 – 17-00 работа:

-выставки ДПИ, национальных подворий, кухни

-национальные игровые и интерактивные программы

-торговые точки

10-00 начало Всероссийских соревнований по корэш,

11-00 встреча официальных лиц у входной арки,

12-00 начало концертной программы на главной сцене (творческие коллективы Республики Татарстан, Кузбасса),

13-00 фестивальная концертная программа (артисты из Татарстана и творческие коллективы Кузбасса),

13-00 детский Сабантуй, детские игровые программы, конкурсы

17-00 закрытие праздника