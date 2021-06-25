Председатель Нацсовета примет участие в Международном шахтерском Сабантуе

Сегодня, 25 июня 2021 года, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправился с рабочей поездкой в г. Кемерово. Здесь 26-27 июня в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоится Международный шахтерский Сабантуй.
Программа международного шахтерского Сабантуя «300 лет Кузбасс»
26 июня 2021 года:
Крапивинский муниципальный округ, д.Кабаново:
11-00 начало работы выставок ДПИ, национальных подворий, национальной кухни, детских игровых интерактивных программ,
12-00 начало праздничной программы, приветствие официальных лиц,
12-30 конные скачки,
12-30 концертная программа творческих коллективов Кузбасса,
г. Кемерово:
18-00 вечерний концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Кузбасса в ГАУК «Филармония Кузбасса»
27 июня 2021 года:
г. Кемерово, площадь Московская:
11-00 – 17-00 работа:
-выставки ДПИ, национальных подворий, кухни
-национальные игровые и интерактивные программы
-торговые точки
10-00 начало Всероссийских соревнований по корэш,
11-00 встреча официальных лиц у входной арки,
12-00 начало концертной программы на главной сцене (творческие коллективы Республики Татарстан, Кузбасса),
13-00 фестивальная концертная программа (артисты из Татарстана и творческие коллективы Кузбасса),
13-00 детский Сабантуй, детские игровые программы, конкурсы
17-00 закрытие праздника