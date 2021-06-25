В муфтияте представили развивающие кубики на татарском языке

В резиденции ДУМ РТ муфтию Камилю хазрату Самигуллину представили набор развивающих кубиков и карточек с татарскими буквами. Автором проекта является преподаватель татарского и арабского языков казанского медресе «Мухаммадия» Ландыш Ибрагимова. Набор кубиков подходит как для занятий с одним ребенком, так и для занятий с группой детей.

В наборе – 12 кубиков. На каждом изображено по шесть букв. С их помощью дети смогут составлять татарские слова. Кубики изготовлены из прочного букового дерева. Буквы нанесены методом гравировки.

В наборе также имеются цветные карточки. Изображения татарских букв на них являются эксклюзивными, все авторские права защищены. Слой ламинации позволит защитить карточки от внешнего воздействия. Края закруглены, чтобы ребенок не травмировался. Слова из кубиков составляются по этим карточкам.

Карточки складываются в специальный мешочек, который затем помещают в ящик. Данные манипуляции позволят детей приучить к порядку. В дополнение к набору предоставляется словарь, где можно будет посмотреть слово, которое ты не знаешь.

Желающие приобрести набор могут сделать заказ в директе на странице проекта в Инстаграме. Стоимость набора – 2500 рублей.

dumrt.ru