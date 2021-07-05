Делегаты из Пензенской области приняли участие во Всероссийском сельском Сабантуе

3 июля на новом майдане Сабантуя в райцентре Муслюмовского района республики Татарстан состоялся яркий, замечательный праздник труда, отмечаемый ежегодно по окончании весенних полевых работ – Всероссийский сельский Сабантуй.

РОО ТНКА Пензенской области во главе с председателем Жиганшой Туктаровым приняли участие в этом национальном празднике, который ежегодно проводится в разных регионах России. Мероприятие прошло на очень высоком уровне. Гостям была представлена насыщенная культурная программа. Перед торжественным открытием «Сабантуя» все делегации разместились на единой площадке, где их поприветствовала принимающая сторона. Гости тоже не остались в стороне- песнями и танцами встретили почетных представителей республики Татарстан.

Майдан был наполнен краскам главного национального праздника. Любимые и дорогие сердцу народные мотивы доносились с каждого уголка. Сабантуй объединил тысячи людей .

В своём поздравлении Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан отметил: «Особое значение Сабантуй приобретает в Год родных языков и народного единства. Праздник с одной стороны, демонстрирует богатую культуру татарского народа, а с другой — способствует укреплению братских отношений между представителями разных национальностей и вероисповеданий…»

Далее были отмечены высокими наградами сельские труженики. Их чествовали с особой гордостью и благодарностью. Пензенский регион не остался в стороне- высокой наградой Президента Республики Татарстан был отмечен житель села Средняя Елюзань , член РОО ТНКА Бахтеев Хайдар Джафярович .

На сцене настроение в течение дня задавали артисты татарского шоу-бизнеса. Отрадно, что традиции празднования Сабантуя не меняются столетиями.

РОО ТНКА Пензенской области выражает огромную благодарность за организацию такого яркого и масштабного праздника Сабантуй всей команде организаторов.

Также благодарим за гостеприимство жителей Муслюмовского района, которые со всем радушием нас встретили и разместили.

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области