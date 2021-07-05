В Национальной Библиотеке состоится премьерный показ фэшн-фильма «Юха»

8 июля в 19:00 Национальной Библиотеке пройдет премьерный показ фэшн-фильма «Юха», снятого по мотивам сказок и мифов татарского фольклора. Режиссер фильма — Татьяна Черногузова, автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool.

«Юха» — это короткометражный фэшн-фильм, в котором национальные татарские мотивы встречаются с современной эстетикой. В нем калфаки и современные модные тренды существуют в едином волшебном пространстве, созданном из персонажей татарского фольклора.

В основу сценария лег сюжет сказки «Су анасы». К съемкам были привлечены дизайнеры и художники из Татарстана. В традиционной технике, но в современном дизайне, ремесленники создали реквизиты и аксессуары для образов героев, а музыканты написали для фильма уникальные музыкальные композиции.

Фильм отправлен на международные фестивали короткометражных и фэшн-фильмов в Германию, Францию, США, Италию. В онлайн-доступе фильм появится зимой, после получения результатов международных фестивалей, а в ближайшее время пройдет серия показов в парках и скверах, а также арт-резиденциях Татарстана.

Регистрация на открытый показ бесплатная и уже доступна по ссылке http://youryool.ru/. Количество мест ограничено.

Проект реализован при поддержке программы развития креативных индустрий RE’ACTOR. Программа начала свою работу с апреля 2021 года. Она направлена на развитие идей в сфере творческих сообществ, креативного бизнеса, профессиональных ассоциаций и союзов в творческой среде Татарстана.

minmol.tatarstan.ru