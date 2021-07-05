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«Татарская община «Булгар-К» провела театрализованное представление (спектакль) «Семья Ибрагим бека»

«Татарская община «Булгар-К» провела театрализованное представление (спектакль) «Семья Ибрагим бека»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.07.2021 0 11

КРОО «Татарская община «Булгар-К» провела театрализованное представление (спектакль) «Семья Ибрагим бека», которое направлено на реализацию творческого потенциала, описание семейного уклада татар. Спектакль получился особенно ярким, красочным, праздничным и в тоже время самобытным с «нотками» современности, смотрелся на одном дыхании и был очень  интересен зрителю.

Спектакль является заключительным мероприятием программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь “Я” – моя семья!» при поддержке Администрации Краснодарского края, в результате реализации программы произошли положительные изменения направленные на укрепление, сохранение семьи и семейных ценностей и обеспечение полноценной жизни детей, сохранение традиций, обеспечение доступности к культурным ценностям, развитие духовного потенциала личности и общества в целом, передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев, формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных традициях.

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