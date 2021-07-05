В деревушке Куренная Ошма Красноярского края прошел детский Сабантуй

-Как нельзя представить испанцев без корриды, русских без масленицы, японцев без праздника цветения сакуры, бразильцев без карнавала так невозможно говорить об образе жизни татар, не вспомнив о Сабантуе – празднике весеннего обновления природы, корнями уходящем в глубь веков.

Сабантуй, не затерявшийся в пучине времени, доносит свой аромат, свои краски до наших дней, символизирует преемственность прошлого, настоящего и будущего. Маленькая деревушка Куренная Ошма в Пировском районе Красноярского края, основана в начале ХХ века татарами-переселенцами из Казанской Губернии в годы “столыпинской” аграрной реформы.

Жители этого авыла (численность около 50 жителей) стремятся сохранить традиции и культуру своего народа. Функционирует небольшой музей, построен Обелиск, посвященный фронтовикам, реставрирована столетняя деревянная мечеть и каждый год в июне они устраивают праздник “Сабантуй” для детей, которые приезжают на лето к своим бабушкам (эбике). Здесь и сбор подарков по дворам, забеги в мешках, с ложкой и яйцом, ведрами с водой, в валенках, бои подушками, подъем гири и т.д. И этот год не был исключением. Учитывая особенности текущего года, праздник прошел без приглашения гостей.

Вагиз Файзуллин