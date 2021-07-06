Клуб офицеров при Полпредстве Татарстана отправил в дома-интернаты республики детские книги

Яркие издания с известными персонажами переданы малышам, которых поддерживает Благотворительный фонд им. А.Вавиловой, а также воспитанникам Дербышкинского и Верхне–Отарского детских домов-интернатов.

Особая благодарность в поддержке детей с трудной судьбой членам клуба – Айрату Валееву и Юрию Лучникову.

Ранее Клуб офицеров оказывал содействие при формировании библиотеки Преображенского полка Вооруженных Сил России.

Отметим, что Полпредство Татарстана много лет уделяет большое внимание благотворительности. Ежегодными стали в Москве концерты памяти выдающегося дирижера Фуата Мансурова в поддержку детского казанского хосписа.

tatmsk.tatarstan.ru