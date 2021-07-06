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Клуб офицеров при Полпредстве Татарстана отправил в дома-интернаты республики детские книги

Клуб офицеров при Полпредстве Татарстана отправил в дома-интернаты республики детские книги

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 06.07.2021 0 3

Яркие издания с известными персонажами переданы малышам, которых поддерживает Благотворительный фонд им. А.Вавиловой, а также воспитанникам Дербышкинского и ВерхнеОтарского детских домов-интернатов.

Особая благодарность в поддержке детей с трудной судьбой членам клуба – Айрату Валееву и Юрию Лучникову.

Ранее Клуб офицеров оказывал содействие при формировании библиотеки Преображенского полка Вооруженных Сил России.

Отметим, что Полпредство Татарстана много лет уделяет большое внимание благотворительности. Ежегодными стали в Москве концерты памяти выдающегося дирижера Фуата Мансурова в поддержку детского казанского хосписа.

tatmsk.tatarstan.ru

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