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Прием заявок на конкурс прозаических произведений «Саумы, Казан!» продолжится до 31 июля

Прием заявок на конкурс прозаических произведений «Саумы, Казан!» продолжится до 31 июля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.07.2021 0 6

В Казани до 31 июля продолжается прием заявок на конкурс прозаических произведений «Саумы, Казан!». Об этом сообщается на портале мэрии.

Конкурс проводится среди авторов двух категорий: 18 — 35 лет и старше 35 лет. Произведения принимаются на государственных языках Татарстана.

Главное условие участия в конкурсе — творческие работы должны быть связаны с Казанью или с выдающимися жителями города.

Победители получат денежные призы от 30 тысяч до 80 тысяч рублей и увидят свой рассказ в книге, посвященной Казани.

Отправлять свои работы можно на электронный адрес [email protected] с пометкой «на конкурс “Саумы, Казан!”».

tatar-inform.ru

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