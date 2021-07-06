Полвека счастья

В Тюменском районе продолжают чествовать семьи за многолетнюю совместную жизнь и родительский труд. Своих героев находит памятная юбилейная медаль, учрежденная распоряжением Губернатора Тюменской области. Поздравления принимали жители села Ембаево Тюменской области – Сагит Дильмухаметович и Нурания Файзиевна Сагитовы, прожившие вместе 50 счастливых лет.

Глава семейства Сагит Сагитов – почетный работник газовой промышленности, инженер-геодезист, является автором поэтических сборников на татарском языке. В настоящее время – председатель мусульманской организации при Малой Ембаевской мечети.

Супруга – Нурания Файзиевна – много лет трудилась в сфере общественного питания и торговли, имеет звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации».

Свой брак семья Сагитовых зарегистрировала 8 мая 1971 года. Супруги воспитали дочь Эльмиру и сына Ильшата. В свой золотой юбилей они окружены своими родными, внуками.

С прекрасным событием Сагита Дильмухаметовича и Нуранию Файзиевну в зале Ембаевского сельского клуба поздравила глава муниципального образования Дина Бурундукова. Она выразила юбилярам-землякам слова признательности за пример крепкой семьи, пожелала здоровья, очередных юбилеев и вручила супругам памятную медаль и благодарственное письмо Губернатора Тюменской области.

Счастья и долгих лет жизни ембаевской семье пожелала директор АО «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко. Ну и, конечно, этот момент счастья с супругами-юбилярами разделили их самые близкие и родные.

Прекрасным завершением праздника стал свадебный танец Сагитовых.

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