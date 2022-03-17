Делегаты Всероссийского схода предпринимателей татарских сел прибыли в Буинский район

В Казани стартовал Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. В этом году в сходе принимают участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.

Сегодня участники форума прибыли Буинский район, где ознакомятся с опытом сельских предпринимателей, проживающих здесь. Буинцы встречали гостей песнями и танцами, а прекрасная весенняя погода зарядила на продуктивный день.

В программе посещения Буинского района знакомство с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в селах, осмотр швейного цеха села Исаково. Также делегаты приедут в Бик -Утеевское и Бюрганское сельские поселения, ознакомятся с Старостуденецкой школой и дошкольными образовательными организациями.

В конце дня запланировано проведение пленарной части.