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Делегаты Всероссийского схода предпринимателей татарских сел прибыли в Буинский район

Делегаты Всероссийского схода предпринимателей татарских сел прибыли в Буинский район

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.03.2022 0 27

В Казани стартовал Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. В этом году в сходе принимают участие 530 делегатов из 41 региона России и 4 зарубежных стран.

Сегодня участники форума прибыли Буинский район, где ознакомятся с опытом сельских предпринимателей, проживающих здесь. Буинцы встречали гостей песнями и танцами, а прекрасная весенняя погода зарядила на продуктивный день.

В программе посещения Буинского района знакомство с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в селах, осмотр швейного цеха села Исаково. Также делегаты приедут в Бик -Утеевское и Бюрганское сельские поселения, ознакомятся с Старостуденецкой школой и дошкольными образовательными организациями.

В конце дня запланировано проведение пленарной части.

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