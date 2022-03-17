Определены номинанты Премии «Тантана» («Триумф») – 2022

14 марта в Доме Актера им. М.Салимжанова состоялось заседание Комиссии по присуждению Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф») – 2022, по итогам которого определены номинанты Премии.

Победители Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» – 2022 будут объявлены 27 марта 2021 года, в Международный день театра на сцене Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова.

Ежегодная республиканская театральная премия «Тантана» («Триумф») учреждена Министерством культуры РТ. Премия присуждается театральным деятелям за выдающиеся творческие и общественные достижения в театральном искусстве.

В 2022 году премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:

«Дебют»

«Лучшая эпизодическая роль»

«Лучший актёр театра кукол»

«Лучшая женская роль второго плана»

«Лучшая мужская роль второго плана»

«Честь и достоинство»

«Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)»

«За выдающиеся достижения в сезоне»

«Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)»

«Лучшая женская роль»

«Лучшая мужская роль»

«За актёрский ансамбль»

«Лучший спектакль для детей»

«Лучший спектакль малой формы»

«Лучший спектакль большой формы»

«Лучший музыкальный спектакль»

«Эксперимент»

Номинанты Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана»(«Триумф») – 2022