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Определены номинанты Премии «Тантана» («Триумф») – 2022

Определены номинанты Премии «Тантана» («Триумф») – 2022

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.03.2022 0 9

14 марта в Доме Актера им. М.Салимжанова состоялось заседание Комиссии по присуждению Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф») – 2022, по итогам которого определены номинанты Премии.

Победители Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» – 2022 будут объявлены 27 марта 2021 года, в Международный день театра на сцене Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова.

Ежегодная республиканская театральная премия «Тантана» («Триумф») учреждена Министерством культуры РТ. Премия присуждается театральным деятелям за выдающиеся творческие и общественные достижения в театральном искусстве.

В 2022 году премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:

  • «Дебют»
  • «Лучшая эпизодическая роль»
  • «Лучший актёр театра кукол»
  • «Лучшая женская роль второго плана»
  • «Лучшая мужская роль второго плана»
  • «Честь и достоинство»
  • «Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)»
  • «За выдающиеся достижения в сезоне»
  • «Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)»
  • «Лучшая женская роль»
  • «Лучшая мужская роль»
  • «За актёрский ансамбль»
  • «Лучший спектакль для детей»
  • «Лучший спектакль малой формы»
  • «Лучший спектакль большой формы»
  • «Лучший музыкальный спектакль»
  • «Эксперимент»

Номинанты Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана»(«Триумф») – 2022

mincult.tatarstan.ru

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