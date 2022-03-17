Определены номинанты Премии «Тантана» («Триумф») – 2022

14 марта в Доме Актера им. М.Салимжанова состоялось заседание Комиссии по присуждению Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф») – 2022, по итогам которого определены номинанты Премии.
Победители Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» – 2022 будут объявлены 27 марта 2021 года, в Международный день театра на сцене Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова.
Ежегодная республиканская театральная премия «Тантана» («Триумф») учреждена Министерством культуры РТ. Премия присуждается театральным деятелям за выдающиеся творческие и общественные достижения в театральном искусстве.
В 2022 году премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:
- «Дебют»
- «Лучшая эпизодическая роль»
- «Лучший актёр театра кукол»
- «Лучшая женская роль второго плана»
- «Лучшая мужская роль второго плана»
- «Честь и достоинство»
- «Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)»
- «За выдающиеся достижения в сезоне»
- «Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)»
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая мужская роль»
- «За актёрский ансамбль»
- «Лучший спектакль для детей»
- «Лучший спектакль малой формы»
- «Лучший спектакль большой формы»
- «Лучший музыкальный спектакль»
- «Эксперимент»
Номинанты Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана»(«Триумф») – 2022