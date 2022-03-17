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Выставка Рената Хариса открывается в селе Печищи

Выставка Рената Хариса открывается в селе Печищи

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.03.2022 0 7

С 18 марта в Музее Янки Купалы в селе Печищи будет работать выставка художественных работ Рената Хариса «Пером, пишущим стихи». Выставка раскрывает Рената Хариса как мастера художественных произведений. Его картины позволяют глубже понять замысел его поэтического творчества и полюбить красоту родных просторов.

Ренат Харис – народный поэт Республики Татарстан, литературный критик, автор более 40 книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках. Частицу своего творчества поэт посвятил и белорусскому классику Янки Купале. Он перевел его стихи и сонеты на татарский язык.

Выставка доступна до 29 апреля. Посетить её можно по Пушкинской карте.

mincult.tatarstan.ru

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