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День гибели Фатиха Карима: память о поэте и воине жива!

День гибели Фатиха Карима: память о поэте и воине жива!

в Новости, Слайдер, Образование, Культура, История, Фоторепортажи, Экспорт, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 22.02.2021 0 69

19 февраля – день гибели  поэта и воина  Фатиха Карима. Классик татарской литературы,  командир саперного взвода  младший лейтенант Фатих Ахметваливич Каримов в  этот день получил два ранения, но не ушел с поля боя за город  Кенигсберг.Третья пуля оказалась смертельной…

До Дня Победы  он не дожил  чуть  более  двух месяцев. Но память о поэте и воине жива и спустя 76  лет. В странах и регионах, переживших войну, в  городах и селах,  связанных  с  жизненным путем  Фатиха Карима ,  19 февраля  ежегодно  проходят уроки и встречи памяти, где читают стихи героя, вспоминают  яркую и нелегкую судьбу  Фатиха Ахметвалиевича .

В  селе  Аитово Бижбулякского района Республики  Башкортостан, где родился   Фатих Карим, односельчане и ученики местной школы  собрались в его музее, где состоялся вечер  памяти , читались стихи, исполнялись песни на слова поэта. Музей  здесь открыт около 50 лет  назад, а в 2019 году, когда отмечалось 110 летие Ф.А.Карима, благодаря   материальной поддержке  Президента Татарстана  Рустама Минниханова и при содействии Всемирного конгресса татар Аитовский  музей  Ф.Карима  был реконструирован. Сотрудниками  Национального  музея Татарстана создана  новая экспозиция  музея, входящего в Бижбулякское муниципальное музейное  объединение.

С особым трепетом к подвигу и яркой личности Фатиха Карима относятся калиниградцы, которые свято берегут память о нем. В течение многих лет  по их приглашению на День Победы приезжали  представители  Союза писателей Татарстана  и дочь Ф.Карима Лейла Фатиховна.

Накануне 76- ой победной весны  в Калининградской  области  достойно отметили памятный день 19 февраля.  В этот день на месте гибели Ф.Карима близ  посёлка Владимирово  Багратионовского  района  и у памятника поэту на воинском мемориале и в детской библиотеке  Багратионовска, в музее поселка Владимирово,  прошли памятные мероприятия с отданием почестей, возложением цветов, чтением стихов.

Вспомнили и недавно ушедшую  из жизни Лейлу Фатиховну Каримову –  которую  багратионовцы любили  и уважали  как  достойную  дочь  своего отца, просветительницу  и наставницу  молодежи.

Этот день примечателен и для татарстанцев. Если обычно   очередная годовщина гибели Фатиха Карима   19 февраля традиционно  проводилась в Казанском Кремле, в музее Великой Отечественной войны, то в этом году это волнующее  мероприятие  состоялось в  историческом здании  дома №7 по улицеЛядова, где сейчас  расположена казанская  гимназия №36. В годы  Великой Отечественной войны  здесь распологался  эвакогосписталь №2782, в котором в мае 1942 года после тяжелого  ранения лечился Фатих Карим. Именно здесь были  написаны  поэма “Гармонь со звоночками ”  и  другие  известные  произведения поэта Ф.Карима.

В этот день в гимназию №36 пришла представительная делегация. В  нее входили  внук Ф.Карима Артем Каримов, Почетный гражданин города  Багратионовска Гирфан Бахтияров, ветеран   Национальногомузея РТ Флюра Даминова, журналист из  Омска Сания Мирхалиева и представитель Всемирного конгресса татар Римзиль  Валеев-лауреат премии имени Ф.Карима , земляк и исследователь жизни и творчества  поэта.

Директор гимназии   Татьяна Петровна Матлина, учителя  литературы Ирина Анатольевна Камалетдинова, Лилия  Хайдаровна  Аюпова вместе  со школьниками презентовали  новую  музейную экспозицию, раскрывающую роль эвакогоспиталя №2782 в исцелении раненых воинов, прекрасные фотографии и справочный материал о биографии  и творчестве Фатиха Карима, документы и прекрасные  иллюстрации  о событиях военных  лет.

На фоне прекрасных, профессионально выполненных музейных стендов  учащиеся читали стихи Фатиха Карима на русском и татарском языках, рассказывали о пройденном пути и судьбе  поэта.

Чтение стихов  продолжалось  на литературном  мероприятии, где  были озвучены  лучшие сочинения школьников, написанные в виде их  писем  Фатиху Кариму. Авторы лучших писем получили грамоты и подарки. Ученица 7 класса Диляра Хадиятова спела  песню, сочиненную ею на слова Ф.Карима.

В этот же день  делегация  земляков, родных  и близких поэта возложили  цветы к барельефу Фатиха  Карима, установленному на стене дома 8 по улице Миславского, откуда поэт ушел на фронт.

           Р.Валеев 

 На мемориале  базы отдыха Союза писателей Т атарстана был выставлен  портрет Фатиха Карима  в память о дне его гибели

 

Фотоснимки  с  гимназии №36  сделаны  С.Мирхалеевой и Р.Валеевым.

 

 

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