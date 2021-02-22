День гибели Фатиха Карима: память о поэте и воине жива!

19 февраля – день гибели поэта и воина Фатиха Карима. Классик татарской литературы, командир саперного взвода младший лейтенант Фатих Ахметваливич Каримов в этот день получил два ранения, но не ушел с поля боя за город Кенигсберг.Третья пуля оказалась смертельной…

До Дня Победы он не дожил чуть более двух месяцев. Но память о поэте и воине жива и спустя 76 лет. В странах и регионах, переживших войну, в городах и селах, связанных с жизненным путем Фатиха Карима , 19 февраля ежегодно проходят уроки и встречи памяти, где читают стихи героя, вспоминают яркую и нелегкую судьбу Фатиха Ахметвалиевича .

В селе Аитово Бижбулякского района Республики Башкортостан, где родился Фатих Карим, односельчане и ученики местной школы собрались в его музее, где состоялся вечер памяти , читались стихи, исполнялись песни на слова поэта. Музей здесь открыт около 50 лет назад, а в 2019 году, когда отмечалось 110 летие Ф.А.Карима, благодаря материальной поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и при содействии Всемирного конгресса татар Аитовский музей Ф.Карима был реконструирован. Сотрудниками Национального музея Татарстана создана новая экспозиция музея, входящего в Бижбулякское муниципальное музейное объединение.

С особым трепетом к подвигу и яркой личности Фатиха Карима относятся калиниградцы, которые свято берегут память о нем. В течение многих лет по их приглашению на День Победы приезжали представители Союза писателей Татарстана и дочь Ф.Карима Лейла Фатиховна.

Накануне 76- ой победной весны в Калининградской области достойно отметили памятный день 19 февраля. В этот день на месте гибели Ф.Карима близ посёлка Владимирово Багратионовского района и у памятника поэту на воинском мемориале и в детской библиотеке Багратионовска, в музее поселка Владимирово, прошли памятные мероприятия с отданием почестей, возложением цветов, чтением стихов.

Вспомнили и недавно ушедшую из жизни Лейлу Фатиховну Каримову – которую багратионовцы любили и уважали как достойную дочь своего отца, просветительницу и наставницу молодежи.

Этот день примечателен и для татарстанцев. Если обычно очередная годовщина гибели Фатиха Карима 19 февраля традиционно проводилась в Казанском Кремле, в музее Великой Отечественной войны, то в этом году это волнующее мероприятие состоялось в историческом здании дома №7 по улицеЛядова, где сейчас расположена казанская гимназия №36. В годы Великой Отечественной войны здесь распологался эвакогосписталь №2782, в котором в мае 1942 года после тяжелого ранения лечился Фатих Карим. Именно здесь были написаны поэма “Гармонь со звоночками ” и другие известные произведения поэта Ф.Карима.

В этот день в гимназию №36 пришла представительная делегация. В нее входили внук Ф.Карима Артем Каримов, Почетный гражданин города Багратионовска Гирфан Бахтияров, ветеран Национальногомузея РТ Флюра Даминова, журналист из Омска Сания Мирхалиева и представитель Всемирного конгресса татар Римзиль Валеев-лауреат премии имени Ф.Карима , земляк и исследователь жизни и творчества поэта.

Директор гимназии Татьяна Петровна Матлина, учителя литературы Ирина Анатольевна Камалетдинова, Лилия Хайдаровна Аюпова вместе со школьниками презентовали новую музейную экспозицию, раскрывающую роль эвакогоспиталя №2782 в исцелении раненых воинов, прекрасные фотографии и справочный материал о биографии и творчестве Фатиха Карима, документы и прекрасные иллюстрации о событиях военных лет.

На фоне прекрасных, профессионально выполненных музейных стендов учащиеся читали стихи Фатиха Карима на русском и татарском языках, рассказывали о пройденном пути и судьбе поэта.

Чтение стихов продолжалось на литературном мероприятии, где были озвучены лучшие сочинения школьников, написанные в виде их писем Фатиху Кариму. Авторы лучших писем получили грамоты и подарки. Ученица 7 класса Диляра Хадиятова спела песню, сочиненную ею на слова Ф.Карима.

В этот же день делегация земляков, родных и близких поэта возложили цветы к барельефу Фатиха Карима, установленному на стене дома 8 по улице Миславского, откуда поэт ушел на фронт.

Р.Валеев

На мемориале базы отдыха Союза писателей Т атарстана был выставлен портрет Фатиха Карима в память о дне его гибели

Фотоснимки с гимназии №36 сделаны С.Мирхалеевой и Р.Валеевым.