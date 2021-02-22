В Елабуге муфтий открыл выставку «В мире священного Корана»

Состоялось историческое событие: в Елабужском государственном музее-заповеднике в галерее редких коллекций открылась выставка «В мире священного Корана», организованная совместно с ДУМ РТ. Выставка приурочена к объявленному в Татарстане году родных языков и народного единства и к подготовке к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Выставка состоит из двух частных коллекций — муфтия Камиля хазрата Самигуллина и переписчика, реставратора рукописных книг Дамира Ахматгалиева. Примечательно, что такая выставка представлена в Елабуге впервые.

Мероприятие началось с чтения аятов Куръана в исполнении муэдзина казанской Галеевской мечети Саидкамала хазрата. Далее с речью выступила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Она поблагодарила муфтия и имам-мухтасиба района Халима хазрата Шамсутдинова за сотрудничество, а также сообщила, что в ближайшее время с экспозицией познакомятся школьники и жители соседних городов. Кроме того, Гульзада Ракиповна подарила на память активным участникам проекта, в том числе и муфтию Татарстана, расшитые татарские тюбетейки.

В своем выступлении Камиль хазрат подчеркнул, что в настоящее время идет месяц Раджаб и отметил, что скоро наступит месяц, в который был ниспослан Куръан – месяц Рамадан. Камиль хазрат выразил уверенность, что выставка пробудит интерес посетителей к Куръану, что позволить запечатлеть в своем сердце великие знания, связанные со Словом Всевышнего.

Также участников открытия выставки поприветствовал и генеральный консул Турецкой республики в Казани Исмет Эрикан.

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин передал музею-заповеднику для экспонирования более тридцати факсимильных и печатных изданий Куръана разных веков, труды «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленные ДУМ РТ, а также большой лист с полным текстом священной Книги. Кроме того, некоторые экземпляры своей коллекции Камиль хазрат передал в фонды ЕГМЗ.

В экспозицию вошли листы (реплики) Куръана, написанные Дамиром Ахматгалиевым на хлопковой бумаге ручной работы и коже газели почерками хиджази и куфи. Оригиналы Куръанов, с которых переписаны листы, находятся в разных музейных собраниях и частных коллекциях Андалусии (Испания), Северной и Центральной Африки (Египет, Ирак, Иран, Сирия), Средней Азии, Индии, Китая, Малайского полуострова, России (Дагестан). Посетители смогут проследить, как менялись почерк и оформление Корана с конца VII века до наших дней.

Выставка «В мире священного Корана» будет работать на протяжении 6 месяцев.

dumrt.ru