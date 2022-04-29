День родного языка в Ташкенте

26 апреля весь Татарский мир отмечает День родного языка. Праздник отмечается в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, поэта, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

В Ташкенте в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами (КМОДС) при Кабинете министров Республики Узбекистан Татарский общественный культурный просветительский центр (ТТОКПЦ) г.Ташкент провел музыкально-поэтический вечер, посвященный жизни и творчеству великого татарского поэта Габдуллы Тукая и Дню родного языка. С приветствием и поздравлением к собравшимся обратился руководитель Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан А.А.Ахтареев.

Соотечественникам был продемонстрирован полнометражный художественный фильм заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан кинорежиссера Фарида Давлетшина по сценарию народного писателя Татарстана Рабита Батуллы «Небесные врата», посвященный Г.Тукаю. О несбывшейся любви великого поэта рассказала Ф.Халдарова, с докладом «Тукай и татарский театр» выступила Р.Манняпова, прозвучали лирическая поэзия Тукая на различных языках мира и песни на стихотворения Тукая в исполнении заслуженных артистов и заслуженных деятелей искусств Республики Татарстан и молодых исполнителей ТОКПЦ г.Ташкента.

В завершение всеми участниками вечера был исполнен неофициальный гимн татарского народа “Туган тел” – “Родной язык” на слова Габдуллы Тукая.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан