В Нижневартовске состоялось победителей и призеров литературного конкурса «Джалиловские чтения»

В МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» состоялось торжественное награждение победителей и призеров IV литературного конкурса «Джалиловские чтения».

В этом году в конкурсе приняло участие более 500 участников. Это воспитанники детских садов, обучающиеся, педагоги общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, родители. Возраст участников от 4 до 60 лет.

В мероприятии приняли участие председатель общественной организации Татарская национально -культурная автономия города Нижневартовска Рафаил Рафкатович Мухаметзянов, главный специалист департамента образования администрации города Олеся Сергеевна Доценко.

Победители и призеры награждены дипломами и ценными призами. Членам оргкомитета и жюри вручили благодарственные письма. До встречи на V юбилейном конкурсе «Джалиловские чтения», до новых встреч, дорогие друзья! Заместитель директора по патриотическому воспитанию Кинзябаев И.А.