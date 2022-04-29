Татарская община Клайпеды «Нур» провела мероприятие, посвященное памяти татарского поэта Габдуллы Тукая

Г.Тукай оказал огромное влияние и на развитие тюркоязычных литератур – это финно-угорские народы, татары, башкиры, чуваши. Писатель внёс огромный вклад в формирование татарской детской литературы, изучал татарский фольклор.

Творческая деятельность поэта продолжалась всего восемь лет: Г. Тукай умер в 27 лет, но за это время он успел вписать своё имя в историю как пример служения своему народу, своей Родине.

Благодаря его переводам на татарский язык Татарстан познакомился с великими русскими поэтами и писателями, в том числе с творчеством А.Пушкина, М.Лермонтова, баснями И. Крылова.

Знают Тукая и за пределами Татарстана. Так, балет по его поэме «Шурале» ставили на сцене Мариинки и Большого театра.

О жизни и творчестве Тукая, ставшем составной частью мирового культурного наследия, трогательно и с любовью рассказала ведущая вечера Фариде Аманбаева.

Родился Габдулла в одной из деревень Казанской губернии в семье муллы. В 4 года остался круглым сиротой. Тогда детских домов не было, мальчик скитался по семьям, ему выпала горькая учесть, он сменил восемь приёмных семей, и не везде ему были рады, много работал.

«Плакал — некому было утешить, — вспоминал позже поэт, — норовил приласкаться — некому было приголубить, хотел поесть, попить — некому пожалеть — все отталкивали да отпихивали».

Несмотря на сложное детство, Габдулла Тукай считал себя счастливым и в свои произведения вкладывал самые позитивные и чувственные мотивы.

«Стоит моя деревня на горке некрутой Родник с водой студёной от нас подать рукой. Люблю душой и телом я всё в краю моём».

Стихотворение «Родная деревня» (1909).

С 1895 г. жил в Уральске, учился в медресе и посещал русский класс, проявляя высокую одарённость в учёбе. Изучал арабский, персидский и турецкий языки. Много читал, изучил культуру Востока.

Так сложилось, что многие члены клайпедской татарской общины «Нур» выросли на сказках и стихах Габдуллы Тукая.

В этот вечер в Центре национальных культур Клайпеды, выступившим партнёром мероприятия, получился не просто разговор о творчестве великого татарского поэта, а своеобразное погружение в детские и юношеские годы членов общины.

Клайпедчанин, член Союза писателей Литвы Альфонсас Йонас Навицкас перевёл на литовский язык с русского 70 стихотворений Тукая. А.Навицкасу в 2017 г. была вручена медаль международной ассоциации Альянса татар Европы (АТЕ) за эти переводы.

О своих добрых воспоминаниях говорил и председатель татарской общины Ильфир Гибадуллин, который учился в Казани.

Много интересного рассказала член общины Фарида Сайфулина, которая приехала в Клайпеду в 1973 году.

– Со стихами и сказками Габдуллы Тукая мы, члены общины, выросли. Наше детство прошло в деревнях, в Татарстане. Многие женщины приехали в Клайпеду в 70-е годы вместе с мужьями моряками или военными, получившими направление на работу в приморский город. Сказки Тукая были нашими самыми близкими друзьями, – сказала Фарида.

Благодаря этой памяти детства так красиво и сердечно звучали песни на татарском языке в исполнении ансамбля общины «Лейсян» (руководитель Равиль Мубаракшин). Звучали и стихи поэта.

А участница ансамбля «Апипе» при воскресной школе общины Банга Струмайте (учитель Фариде Аманбаева) прочитала стихотворение Тукая на литовском языке. Стихотворение перевёл литовский поэт Альфонсас Йонас Навицкас.

Стихи татарского поэта Габдуллы Тукая, посвящённые своей Родине, её людям, природе, родной земле, любви к женщине, живут не только среди татарского народа. Они помогают и литовскому народу через поэзию больше узнать о другом народе.