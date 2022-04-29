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В Москве наградили победителей Второго творческого конкурса «Страна Тукая»

В Москве наградили победителей Второго творческого конкурса «Страна Тукая»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.04.2022 0 3

Проект реализуется с целью увековечения памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая Автономией татар Москвы при поддержке Полпредства Татарстана.

Чествование победителей прошло в ТКЦ г. Москвы в рамках торжественных мероприятий, посвящённых Дню рождения поэта.

Победителей поздравили заместитель Премьер-министра РТ- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Победители в номинациях и возрастных группах:

  1. Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:
    Дети до 7 лет: Фаизова Сумайа – 7 лет (г.о.Ногинск, Московская область)
    Дети до 17 лет: Юнисова Камилла – 15 лет
    От 18 лет и старше:  Якупова Гульфия —  – 62 года (г.Химки Московская область).
    2.      Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:
    Дети до 17 лет: Привалова Сафия – 14 лет (г.Москва);
  2. Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:
    От 18 лет и старше: Кабирова Раиса – г.Москва
  3. Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Габдуллы Тукая на татарском языке: работ не поступило.
  4. Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая:
    Дети до 7 лет: Аминова Марьям – 6 лет (г.Москва), Кадеров Рахим – 7 лет (г.Москва).
    Дети до 17 лет: Мухамеджанова Зайнаб – 16 лет (г.Москва)
    От 18 и старше: Абдуллина Лилия – 28 лет (г.Москва)
  5. Коллективное театрализованное исполнение произведений Габдуллы Тукая на татарском языке: детский коллектив «Шаян» ГБОУ «Школа №1186 имени Мусы Джалиля».
  6. Диплом «Приз зрительских симпатий» получает ансамбль «Шатлык» под руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан Замземии Сахабутдиновой.

Отметим, что коллективы и активисты ТКЦ традиционно приняли активное участие конкурсе во всех номинациях.

В номинации «Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке»: преподаватель татарского языка ТКЦ Москвы Валиева Альбина и участник ансамбля «Нур» Андержанов Наим Ганиевич.
В номинации «Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке»:
фольклорный ансамбль «Шатлык»,
вокальный ансамбль «Даян»,
ансамбль «Татар Моннары»
ансамбль «Мирас»,
ансамбль «Хазина»,
Кабирова Райса, ансамбль «НУР»,
Ибрагимова Тагиря (ансамбль «Нур»)

В номинации «Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая» художественная мастерская «Соприкосновение» при ТКЦ подала 5 заявок.

Благодарим всех участников и поздравляем победителей!

avtonomiya.tatar

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