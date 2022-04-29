В Москве наградили победителей Второго творческого конкурса «Страна Тукая»

Проект реализуется с целью увековечения памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая Автономией татар Москвы при поддержке Полпредства Татарстана.

Чествование победителей прошло в ТКЦ г. Москвы в рамках торжественных мероприятий, посвящённых Дню рождения поэта.

Победителей поздравили заместитель Премьер-министра РТ- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Победители в номинациях и возрастных группах:

Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:

Дети до 7 лет: Фаизова Сумайа – 7 лет (г.о.Ногинск, Московская область)

Дети до 17 лет: Юнисова Камилла – 15 лет

От 18 лет и старше: Якупова Гульфия — – 62 года (г.Химки Московская область).

2. Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:

Дети до 17 лет: Привалова Сафия – 14 лет (г.Москва); Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:

От 18 лет и старше: Кабирова Раиса – г.Москва Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Габдуллы Тукая на татарском языке: работ не поступило. Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая:

Дети до 7 лет: Аминова Марьям – 6 лет (г.Москва), Кадеров Рахим – 7 лет (г.Москва).

Дети до 17 лет: Мухамеджанова Зайнаб – 16 лет (г.Москва)

От 18 и старше: Абдуллина Лилия – 28 лет (г.Москва) Коллективное театрализованное исполнение произведений Габдуллы Тукая на татарском языке: детский коллектив «Шаян» ГБОУ «Школа №1186 имени Мусы Джалиля». Диплом «Приз зрительских симпатий» получает ансамбль «Шатлык» под руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан Замземии Сахабутдиновой.

Отметим, что коллективы и активисты ТКЦ традиционно приняли активное участие конкурсе во всех номинациях.

В номинации «Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке»: преподаватель татарского языка ТКЦ Москвы Валиева Альбина и участник ансамбля «Нур» Андержанов Наим Ганиевич.

В номинации «Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке»:

фольклорный ансамбль «Шатлык»,

вокальный ансамбль «Даян»,

ансамбль «Татар Моннары»

ансамбль «Мирас»,

ансамбль «Хазина»,

Кабирова Райса, ансамбль «НУР»,

Ибрагимова Тагиря (ансамбль «Нур»)

В номинации «Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая» художественная мастерская «Соприкосновение» при ТКЦ подала 5 заявок.

Благодарим всех участников и поздравляем победителей!

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