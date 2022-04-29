В Москве наградили победителей Второго творческого конкурса «Страна Тукая»

Проект реализуется с целью увековечения памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая Автономией татар Москвы при поддержке Полпредства Татарстана.
Чествование победителей прошло в ТКЦ г. Москвы в рамках торжественных мероприятий, посвящённых Дню рождения поэта.
Победителей поздравили заместитель Премьер-министра РТ- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.
Победители в номинациях и возрастных группах:
- Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:
Дети до 7 лет: Фаизова Сумайа – 7 лет (г.о.Ногинск, Московская область)
Дети до 17 лет: Юнисова Камилла – 15 лет
От 18 лет и старше: Якупова Гульфия — – 62 года (г.Химки Московская область).
2. Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:
Дети до 17 лет: Привалова Сафия – 14 лет (г.Москва);
- Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке:
От 18 лет и старше: Кабирова Раиса – г.Москва
- Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Габдуллы Тукая на татарском языке: работ не поступило.
- Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая:
Дети до 7 лет: Аминова Марьям – 6 лет (г.Москва), Кадеров Рахим – 7 лет (г.Москва).
Дети до 17 лет: Мухамеджанова Зайнаб – 16 лет (г.Москва)
От 18 и старше: Абдуллина Лилия – 28 лет (г.Москва)
- Коллективное театрализованное исполнение произведений Габдуллы Тукая на татарском языке: детский коллектив «Шаян» ГБОУ «Школа №1186 имени Мусы Джалиля».
- Диплом «Приз зрительских симпатий» получает ансамбль «Шатлык» под руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан Замземии Сахабутдиновой.
Отметим, что коллективы и активисты ТКЦ традиционно приняли активное участие конкурсе во всех номинациях.
В номинации «Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке»: преподаватель татарского языка ТКЦ Москвы Валиева Альбина и участник ансамбля «Нур» Андержанов Наим Ганиевич.
В номинации «Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке»:
фольклорный ансамбль «Шатлык»,
вокальный ансамбль «Даян»,
ансамбль «Татар Моннары»
ансамбль «Мирас»,
ансамбль «Хазина»,
Кабирова Райса, ансамбль «НУР»,
Ибрагимова Тагиря (ансамбль «Нур»)
В номинации «Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая» художественная мастерская «Соприкосновение» при ТКЦ подала 5 заявок.
Благодарим всех участников и поздравляем победителей!