Детская студия Уфимского татарского театра «Нур» стала лауреатом конкурса «Старт звезды»

Детская студия Уфимского татарского театра «Нур» 24-27 сентября приняла участие в конкурсе «Старт звезды» в Санкт-Петербурге и стала лауреатом первой степени.

Международная премия «Старт звезды» учреждена Творческим объединением «Триумф» – членом Международного совета по танцу CID UNESCO для поощрения талантливых молодых людей за выдающиеся достижения в творчестве.

За сказку «Питер Пэн» студия театра «Нур» была награждена дипломом и кубком. Руководитель студии Ленария Хажиева награждена в номинации «Лучший педагог». Детская команда из театра «Нур» повстречалась с известными экспертами, приняла участие в мастер-классах и творческих встречах, посмотрела достопримечательности города.

«На фестивале мы получили много полезной информации, такие победы развивают и окрыляют нас. Будем работать с надеждой на дальнейшие победы. Благодарны за поддержку руководству театра», — отметила Ленария Хажиева.

bashinform.ru