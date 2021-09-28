В Южно-Сахалинске прошел Сабантуй

Традиционно на культурно -спортивном празднике Сабантуй ежегодно проводятся конные скачки, татарская борьба «көрэш», различные конкурсы, состязания, выставки, мастер- классы и т.д.

Мэр г. Южно-Сахалинска Сергей Александрович Надсадин поприветствовал гостей и организаторов Сабантуя 2021 и вручил благодарственные письма от администрации г.Южно-Сахалинска, поздравил старейшину татар – Розу Вахитову, Руслана Мухаметшина, Ким Владислава.

На юбилейном Сахалинском Сабантуе 2021 чествовали лучшего пахаря, победителя конкурса профессионального мастерства – Владимира Иванилова.

Заместитель председателя Сахалинской областной Думы Виталий Евгеньевич Гомелевский поблагодарил активистов татарской областной организации за развитие и сохранение татарской культуры и укрепление межнационального согласия в Сахалинской области и вручил ценный подарок рук.Закие Валитовой, почётные грамоты Жексимбаеву М.К., благодарности Хавиловой А.Ю., Смирнову И.В.

Директор департамента общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области Умнов Егор Евгеньевич поздравил многонациональный народ Сахалинской области с праздником и вручил памятный знак Губернатора Сахалинской области «В честь 75 летия Сахалинской области руководителю региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закие Валитовой, а также руководителю комитета по молодежной политике Семену Сергеевичу Кряквину.

Депутат городской Думы г.Южно -Сахалинска Татьяна Ивановна Рудакова поздравила гостей с многонациональным праздником и вручила благодарности активистам от Думы: Гульнаре Агзамовне, Карине Маратовне, Раисе Раифовне.

Заместитель секретаря местного отделения партии Единая Россия Светлана Фёдоровна Бетнарская, поздравила гостей праздника Сабантуй и вручила руководителю региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закие Валитовой и активистам Ватутину Ю.Н. И Ли Мен Он. Почетной грамотой министерства культуры Республики Татарстан были награждены Галиуллина Г.Х.,Карпова Д.В.,Мансурова Н.К. – Рамиль Айметдинов вручил их на Юбилейном Сабантуе 2021.

Татары Сахалина и Курил