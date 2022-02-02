Детские издания медиахолдинга «Татмедиа» перешли на многоканальный формат работы

Главный редактор детских журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина на расширенном заседании по итогам работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» озвучила основные векторы работы над детскими изданиями.

Зиля Файзуллина отметила, что современная аудитория — это дети, которые «родились с телефоном в руках». Они с легкостью пользуются новыми технологиями, гаджетами, информацию лучше воспринимают через фото-, аудио- и видеоформат. Обращают внимание на слова популярных блогеров, интересуются популярной наукой, искусством и творчеством.

«Именно поэтому в последние годы наши издания стали мультимедийными. Хочется выразить огромную благодарность Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, потому что именно при их поддержке возник „Татмедиа Джуниор“, и мы совместно с журналами „Идел“ и „Ялкын“ начали создавать интересный и полезный контент для детей, подростков, молодежи на татарском языке и размещать его на различных социальных сетях, — отметила спикер, — более того, мы научили говорить Youtube на татарском языке. Теперь он нас понимает. Начали с основ. С помощью пятилетней девочки по имени Зубайда предложили детям изучить татарскую азбуку. Тысячи детей с радостью присоединились к нам».

Успешным в прошлом году стал проект «Салаватик». Детская вокальная группа быстро полюбилась сверстникам. «Вместе с нами теперь татарские детские песни поют сотни тысяч человек. За лето мы дали 11 концертов на улице, а в конце прошлого года устроили новогодний праздник для 400 детей», — поделилась Зиля Файзуллина.

По словам спикера, дети сейчас предпочитают мало текста и больше аудиовизуальной информации. «Именно по этому принципу верстается журнал „Сабантуй“: текст — в виде тезисов, большое внимание уделяется фото- и видеоматериалам», — отметила главный редактор.

Также видеоконтент повысил интерес к изданиям. За последние два года тираж детского журнала для малышей «Салават купере» вырос в два раза (от 7-8 до 12-15 тыс.), а читателей «Сабантуй» стало в три раза больше (от 2-3 тыс. до 8-9 тыс. ежемесячно).

«Если говорить об интерактиве, то сегодня довольно сложно встречаться с детьми в живую. Поэтому на протяжении последних двух лет мы еженедельно собираем наших читателей на зум-уроках, — отмечает главред изданий. — Сегодня детские издания находятся на пути перестраивания к многоканальности. Как видите, мы обогащаем интернет интересным содержанием на татарском языке. В дальнейшем хотим создавать развивающие приложения, игры на татарском языке».

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru