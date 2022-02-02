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Турнир поваров имени Юнуса Ахметзянова впервые пройдет в онлайн-формате

Турнир поваров имени Юнуса Ахметзянова впервые пройдет в онлайн-формате

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.02.2022 0

В этом году конкурс для поваров имени Юнуса Ахметзянова впервые пройдет в онлайн-формате. В нем смогут поучаствовать начинающие повара, которые затем для финала уже будут приглашены в Казань. Им оплатят дорогу до столицы РТ. Об этом сообщил председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«Мы планируем добавить в турнир имени Юнуса Ахметзянова онлайн форматом. Мы решили дать возможность поучаствовать начинающим поварам и студентам и приставить их к именитым поварам. Можно заполнить заявку в любой точке мира с описанием блюда и его концепцией», — заявил он.

Если конкурсант пройдет отбор и попадет в финал, то расходы по его транспортивке в Казань возьмет на себя Ассоциация рестораторов и отельеров РТ.

tatar-inform.ru

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