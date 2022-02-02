Определены победители республиканской олимпиады по родному языку для учащихся школ с татарским языком обучения

С 29 по 31 января на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра прошел заключительный этап республиканской олимпиады по родному (татарскому) языку для учащихся школ с татарским языком обучения 4-11 классов общеобразовательных организаций Татарстана.

В олимпиаде приняли участие 232 школьника из 37 районов республики, а также из Казани, Набережных Челнов.

Призерами стали учащиеся из 25 муниципальных образований Татарстана, а также из Казани, Набережных Челнов.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого входили научные сотрудники Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ, профессорско-преподавательского состава Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, Института развития образования РТ.

Председатель жюри – Олег Хисамов, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ.

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