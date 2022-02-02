Эдуард Латыпов — о выводах после первых пяти дней в Китае

Китайская погода, празднуя Новый год по местному календарю, словно сжалилась над спортсменами, тренирующимися в горном секторе и утром 1 февраля очистила небо. На ярком солнце температура поднялась и даже с учетом ветра, который здесь, похоже, не стихает никогда, условия, по сравнению с понедельником, стали, можно сказать, курортными.

Группа Каминского вышла на тренировку в 13 часов и провела на ней ровно два часа, использовав все отведенное время, отработав и на лыжах без оружия, и с оружием, отстреляв и выполнив ряд ускорений различной интенсивности, как в горку, так и под пологий спуск.

Тут важно понимать, что в воскресенье Латыпов, Серохвостов и Халили отдыхали, в понедельник, при очень жестких погодных условиях, провели работу, и вот, во вторник, на пятый день после прилета, тоже не откатывались. Отчасти, конечно, после ледяного ада предыдущего дня все должно было казаться комфортнее и проще. С другой стороны, никто не гарантирует, что в день гонки погода снова не ухудшится. Обо всем этом мы поговорили с Эдуардом Латыповым после завершения тренировки.

— Сегодня у вас пятый день после прилета, как самочувствие?

— Неплохое самочувствие, рабочее, небольшой момент акклиматизации был, но пару дней мы здесь побыли и организм адаптировался. Работаем по плану.

— Трассу уже успели изучить, все петли?

— Просмотрели и проработали всю трассу, все участки.

— Уже понятно, как ее проходить?

— Пока предварительно отрабатываем какие-то моменты прохождения дистанции, ищем варианты. Какой из них окажется лучше — покажут соревнования.

— Каминский сказал, что для него пока главной загадкой является эта высота.

— Думаю это загадка для каждого, потому что никто здесь не бегал, и мало кто имеет преставление об этом месте. В принципе, по развивающим тренировкам можно судить о самочувствии, но только на данный момент. А как будет на соревнованиях — узнаем после соревнований (смеется).

— И все-таки, когда сегодня делали ускорения на соревновательных усилиях, что чувствовали по пульсу, по лактату? Какие были ощущения?

— Неплохие, но я не знаю, с чем сравнить. Высота, понятно, чувствуется. Но мы, в любом случае, на тренировках делаем отрезки, между которыми есть отдых и это, конечно, не та нагрузка и, соответственно, ощущения, как в гонке. На тренировке ты проходишь один круг в соревновательном режиме и все хорошо, но на гонке есть и второй, и третий, а есть еще длинные гонки, где четвертый и пятый. Так что окончательно все поймешь только во время гонки. Пока что можно предварительно прикинуть, какая скорость по дистанции, как начинать, где добавлять, чтобы не перебрать здесь.

Эдуард Латыпов / Фото: © Матч ТВ

— Мне говорили, что из-за искусственного снега трасса небыстрая. Насколько она небыстрая?

— Понятно, что снег «тугой», но не сказал бы, что она небыстрая, со спуска лыжи едут достаточно быстро. Плюс, пока что мы работаем на тренировочных парах, а не на гоночных, и я думаю, что когда будет смазка и лучшие пары, то скольжение будет неплохое. Но снег, повторюсь, немного тормозит, потому что он перемороженный и искусственный, это ощущение есть, да.

— Уже нашли подход к этому рубежу, где почти всегда ветер слева, переменной силы?

— Ищем. Каждый день, что мы здесь стреляли, ветер по силе был разный, а вчера даже и по направлению, в другую сторону, но не сильно. Преимущественно, да, ветер слева, но он меняется, иногда постоянный, иногда порывами. Ищем варианты, как работать на рубеже.

— О вчерашнем дне. Когда на градуснике было -19, а ощущения как при -29, подобные условия можно назвать экстремальными, на грани отмены гонок?

— Условия вчера были достаточно сложные, хороший такой мороз. В этой ситуации нужно тепло одеваться, мы вчера работали в разминочной форме, не снимали ее. Если это повторится в день гонки, то все будет зависеть от организаторов. Если побежим, то утепляться придется заметно сильнее, чем в обычные дни.

— Говоря предметно, на вчерашнюю погоду у вас есть варежки или перчатки, позволяющие сохранить руки в тепле, способными работать на рубеже?

— Да. Вчера, когда я катался, руки не мерзли. Но тело, даже под нагрузкой, не согревалось, хотя и не мерзло, можно сказать, что его температура была постоянной, на грани замерзания. Вчера была достаточно интенсивная работа и это помогло не замерзнуть. Но стоило постоять пару минут, и мороз начинал уже накрывать.

— Ощущение Олимпиады есть, или вы настолько в работе, что не до этого?

— Есть, конечно. То, что мы здесь — уже хорошо. Мы в Китае почти неделю, первые эмоции немного утихли, теперь остается только работать и готовиться к гонкам.

Сергей Лисин matchtv.ru