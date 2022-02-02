Национальная община начала собирать экспонаты для музея наследия татар Афганистана

Община татар Афганистана, члены которой активно занимаются возрождением своего исторического и культурного наследия начала собирать документы, артефакты, связанные с жизнью афганских татар и представителей этой нации, которые внесли большой вклад в развитие общины. Один из музейных стендов посвящен деятельности Нурмухаматхана Татара, который в 60-х годах прошлого века был советником короля Афганистана Захир-Шаха.

«Нурмухаматхан Татар работал советником Короля Захир-Шаха, был депутатом Высшего парламента Афганистана двух созывов. Развивал международное сотрудничество Афганистана со странами Азии, Европы и США», – рассказал журналисту ИА «Татар-информ» директор Музея наследия татар Афганистана Ходжатулла Надери Мохаммад Тахир.

По воспоминаниям соплеменников Нурмухаматхан Татар был очень образованным человеком. В совершенстве знал фарси, арабский, русский, татарский, китайский и английский язык. О чем свидетельствуют его переписки с госслужащими и с друзьями этих стран. Благодаря его деятельности развивалось активное сотрудничество и с правительством Советского Союза. Он организовал встречи на высшем уровне. Развивал торговлю между странами.

Особо теплые отношения у Нурмухаматхана Татара были с руководством ТАССР. Очень много он общался с Мирзой Махмутовым, который с 1958 года в течение 18 лет работал министром просвещения ТАССР. Они много разговаривали о развитии национальных школ. Афганские реформы того времени по образованию, науке, торговле и политике проходили с учетом успешного опыта ТАССР. Именно во времена работы советником Нурмухаматхана Татара советские специалисты помогли афганцам построить в 1965 году самую крупную в стране ГЭС в «Наглу» в провинции Кабул. А также автотрассу Кушка-Герат-Кандагар и многое другое.

«В начале марта прошлого года во время нашей встречи президент Академии наук Афганистана Абдул Захир Шакиб провел экскурсию по зданию академии, в котором находятся музеи нации Афганистана и предложил выделить помещение под музей сохранения наследия общины татар», – прокомментировал решение общины генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Он также пояснил, что после решения о создании музея община татар сразу приступила к поиску и сбору экспонатов.

«С приходом нового правительства Фонд перевез экспонаты в Саманган. Но сейчас планируем вернуть их обратно в Кабул», – уточнил Рустам Хабибуллин.

По его словам, в Афганистане сохранилось очень много артефактов, которые представляют огромный интерес не только как культурное наследие афганских татар, но и как материал для изучения историкам-востоковедам всего мира.

«Мы находим уникальные исторические религиозные рукописные книги наших татарских богословов, деятелей искусств, политиков, дипломатов, меценатов и купцов того периода. Разные их документы и фотографии. Афганцам удалось все это сохранить. И мы обязаны изучить это наследие и донести ее до общественности», – заявил Рустем Хабибуллин.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru