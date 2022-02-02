В Пензенской области прошел круглый стол на тему изучения исторического и культурного наследия

Вчера в офисе татарской автономии Пензенской области в рамках Межрегионального культурно-просветительского фестиваля «Территория талантов» прошел круглый стол «Изучение исторического и культурного наследия: воспитание молодого поколения через привлечение к написанию статей и проектов».

В начале мероприятия с приветственными словами выступил председатель автономии Жиганша Зейнятуллович Туктаров. Он отметил, что изучение истории своего родного края является важной основой и одной из главных задач в воспитании подрастающего поколения.

На круглом столе ученые, краеведы, общественные деятели ознакомили участников заседания с интересными и познавательными исследованиями в области истории, археологии, краеведения.

Свои доклады и презентации представили:

историк – археолог, востоковед и краевед-эксперт. Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного Конгресса татар, председатель РОО “Общество татарских краеведов” РТ, профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО), заслуженный деятель науки РТ – Бурханов Альберт Ахметжанович;

журналист, общественный деятель, член Союза журналистов России – Биккинин Ирек Дамирович;

поэт, художник, организатор первого татарского общества «Якташлар» – Акжигитов Кадир Мусинович;

краеведы Пензенской области – Алюшев Р.Х., Зюзин Ф., Самочкина Г.Х.

Также обсудили вопросы организации и поведения круглого стола «Татары Пензенской области: национальная самобытность и религия в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией» и 30-ти летие основания Всемирного конгресса татар.

Мероприятие проводится при грантовой поддержке Правительства Пензенской области.