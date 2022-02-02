Эпоха просвещения: Татарская филармония продолжает серию бесплатных лекций о музыке

Татарская государственная филармония имени Тукая продолжает цикл курсов бесплатных просветительских лекций. «Музыкальная гостиная» — своеобразный ликбез о классической музыке, рассчитанный на неподготовленных слушателей, которые только начинают знакомство с миром искусства.

Это уже не первое мероприятие подобного направления в Татарской филармонии. С начала 2021 года уже были проведены несколько лекций, темами которых стали «Музыкальная машина времени», «Лад и мелодия», «Музыка Барокко», «Ритм», «Эпоха Романтизма в музыке», «История Вальса». Но несмотря на обыденное название «лекция», эти беседы об истории и теории музыки предстают не в скучных уроках со множеством терминов, дат и фамилий, а в простой и интересной форме с демонстрацией видеофрагментов и живым звучанием музыкальных коллективов и сольных исполнителей Казани.

Фото предоставлено пресс-службой филармонии

Во время лекции руководитель отдела работы со слушателями Татарской филармонии Светлана Черных знакомила зрителей с известными личностями, входящих в топ-20 лучших дирижеров мира, а также с не менее именитыми и ныне здравствующими представителями этой профессии. Кто может стать дирижером? Какие функции рук у дирижера? Для чего нужна палочка и когда она появилась? Может ли оркестр играть без дирижера? Ответы на эти вопросы и получили зрители на лекции.

Ведущая и автор проекта Светлана Черных поясняет: «Школа филармонического слушателя в Татарской филармонии — это не просто лекции о теории и истории музыки. Это еще и знакомство с профессией музыканта. Мы не зря вывели эту тему в отдельную лекцию. Ведь именно при Татарской государственной филармонии в 1966 году по инициативе Назиба Жиганова был основан Государственный симфонический оркестр Татарской АССР (ныне ГАСО РТ), на пост главного дирижера которого был приглашен Натан Рахлин. Профессия дирижера уникальна, так как сочетает в себе и исполнительские навыки, и теоретические знания, и практическое управление большим коллективом – оркестром, хором или ансамблем. И, конечно, эта лекция была бы не полной, если бы в качестве исполнителей мы не пригласили бы на нашу сцену целый оркестр».

Фото предоставлено пресс-службой филармонии

В мероприятии принял участие Юниор-оркестр Средней специальной музыкальной школы Казанской государственной консерватории имени Жиганова, художественным руководителем и дирижером которого является Евгений Афанасьев. Музыкальные иллюстрации в исполнении оркестра подбирались специально для того, чтобы раскрыть полностью все функции большого коллектива.

Первым произведением стала Первая часть Симфонии №1 Франца Шуберта, в котором оркестр и дирижер предстали в качестве полноправных хозяев действа. А вторым номером программы коллектив исполнил Первую часть Концерта для флейты с оркестром соль мажор, в котором уже предстал в качестве аккомпанемента солисту. В сопровождении оркестра выступила учащаяся ССМШ при Казанской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов, стипендиат фонда «Новые имена» Азалия Ногманова.

«С “десятилеткой” мы дружим давно, и они иллюстрируют все лекции, которые мы проводим в Татарской филармонии. У нас с ними задуман целый проект для слушателей — линия сотрудничества от солистов к оркестру. А Юниор-оркестр действительно очень сильный коллектив, именитый и титулованный, который участвовал в многочисленных конкурсах. Замечательный дирижер Евгений Афанасьев — музыкант с очень хорошей дирижерской школой. Поэтому выбор на этот коллектив пал не случайно. У нас совместные далеко идущие планы», — рассказала Светлана Черных.

Фото предоставлено пресс-службой филармонии

В конце лекции зрителей ожидал увлекательный интерактив, во время которого каждый из сидящих в зале мог освоить принципы дирижерской «сетки» и даже самостоятельно продирижировать целую композицию.

«Цель наших бесплатно проводимых лекций одна — мы очень хотим, чтобы люди не боялись посещать концерты классической музыки, чтобы познакомились с удивительным музыкальным миром», — поясняет руководитель отдела работы со слушателями.

tatar-inform.ru