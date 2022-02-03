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На выставке каллиграфии в Москве представлен фрагмент на татарском языке

На выставке каллиграфии в Москве представлен фрагмент на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.02.2022 0 2

В подмосковном музее-усадьбе «Остафьево» открылась каллиграфическая выставка «Дух всюду сущий», посвященная знаменитой оде «Бог» великого поэта и значимого государственного деятеля Гавриила Державина. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ, при поддержке которого создавалась экспозиция.

Посетители смогут увидеть и прочесть фрагменты произведения поэта, написанные каллиграфами на разных языках различными видами письма.

На церемонии открытия заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин поблагодарил директора музея-усадьбы «Остафьево» Юрия Евтюхина и руководителя проекта Альфию Рахматулину за совместную работу.

Экспозицию составляют отрывки из оды «Бог» на английском, японском, итальянском, французском, турецком, финском, эстонском и многих других языках, написанные каллиграфами вручную.

Фрагмент на татарском языке был создан художником, графиком, каллиграфом, членом Творческого союза художников России Владиславом Барановым из Казани. Народный поэт РТ Ренат Харис трудился над использованным в работе переводом державинской оды в течение 40 лет.

tatar-inform.ru

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