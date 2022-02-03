Открыт прием заявок на Межрегиональный фестиваль-конкурс «Урал сандугачы» («Уральский соловей»)

12-13 марта 2022 года в Екатеринбурге пройдет XV Юбилейный Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Конкурс проводится при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Свердловской области, Исполкома Всемирного конгресса татар, Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Свердловского государственного областного Дворца народного творчества в большом зале СГОДНТ, по адресу г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются солисты и инструменталисты – обладатели Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней и обладатели специальных призов всех предыдущих фестивалей «УРАЛ САНДУГАЧЫ» прошлых лет.

Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе – до 5 марта 2022 года.

Телефоны для справок: (343) 371-43-19; 8-9221991966. Куратор конкурса – консультант Постоянного представительства Республики Татарстан Юсупов Рифат Рашидович.

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