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Детский праздник в Татарском культурном центре Москвы

Детский праздник в Татарском культурном центре Москвы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 30.05.2022 0 4

В преддверии Международного дня защиты детей в ТКЦ г. Москвы состоялся праздник для учащихся творческих коллективов и студий центра.

Организаторами мероприятия выступили Автономия татар Москвы и Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

Под сводами исторического актового зала сегодня были слышны детские голоса и взрывы смеха, ведь он был отдан в распоряжение маленьких зрителей.

Гостей мероприятия поприветствовал глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Дети изучали родной язык вместе с героями мультфильма «Учим татарский с Ак Буре», отвечали на вопросы викторины, выступали с творческими номерами и участвовали в конкурсах. Каждый участник праздника получил подарки и лимонад с любимым героем «Ак Буре».

Ведущими праздника выступили преподаватель татарского языка Альбина Валиева и организатор культурных мероприятий Автономии Наиля Нугаева.

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