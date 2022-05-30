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В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книга книг»

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книга книг»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.05.2022 0 1

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книга книг», посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

На выставке представлены уникальные мусхафы Корана из фонда редких книг и рукописей Национальной библиотеки РТ и работы современных художников. Здесь посетители узнают, что означает в исламе «Книга», о традициях передачи куръанического текста, многообразии татарской рукописной и печатной книжной культуры, о том, где был издан первый печатный Коран, о роли татар в издании Корана на разных языках мира и с разнообразием тафсиров.

dumrt.ru

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