В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книга книг», посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

На выставке представлены уникальные мусхафы Корана из фонда редких книг и рукописей Национальной библиотеки РТ и работы современных художников. Здесь посетители узнают, что означает в исламе «Книга», о традициях передачи куръанического текста, многообразии татарской рукописной и печатной книжной культуры, о том, где был издан первый печатный Коран, о роли татар в издании Корана на разных языках мира и с разнообразием тафсиров.

dumrt.ru