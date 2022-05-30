Председатель Национального Совета встретился с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в городе Новосибирск. Здесь он встретился с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым.

В рамках встречи Василь Шайхразиев рассказал о рабочих поездках в Сибирь и Дальний Восток, поделился информацией о деятельности Всемирного конгресса татар, о проектах и мероприятиях, которые будут реализованы в 2022 году.

Также Председатель Национального Совета поднял вопрос о создании дополнительных мест в штате Татарского культурного центра Новосибирской области. Юрий Петухов пообещал взять под контроль данный вопрос.