tatruen
Главная / Новости / Председатель Национального Совета встретился с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области
Председатель Национального Совета встретился с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области

Председатель Национального Совета встретился с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.05.2022 0 4

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в городе Новосибирск.  Здесь он встретился с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым.

В рамках встречи Василь Шайхразиев рассказал о рабочих поездках в Сибирь и Дальний Восток, поделился информацией о деятельности Всемирного конгресса татар, о проектах и мероприятиях, которые будут реализованы в 2022 году.

Также Председатель Национального Совета поднял вопрос о создании дополнительных мест в штате Татарского культурного центра Новосибирской области. Юрий Петухов пообещал взять под контроль данный вопрос.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.