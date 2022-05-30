Василь Шайхразиев встретился с заместителем мэра города Новосибирска

Сегодня в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев встретился с заместителем мэра – начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска А. В. Терешковой.

В ходе встречи руководители обсудили вопросы предстоящего Сабантуя, который состоится 5 июня в Новосибирске. От Республики Татарстан за праздничное мероприятие, которое является своеобразным фестивалем дружбы Сибирского федерального округа, ответственен Буинский район.

Встреча прошла в Татарском культурном центре Новосибирской области. После рабочей встречи заместитель мэра ознакомился и с деятельностью Центра. Во встрече приняли участие президент общественной организации “Региональная национально-культурная автономия татар Новосибирской области” Амир Гареев, директор Государственного учреждения “Новосибирский областной татарский культурный центр” Рауза Тихомирова, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев и др.