Председатель Национального Совета посетил Татарский культурный центр Новосибирска

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев свой визит в Новосибирскую область начал с посещения Татарского культурного центра. В мероприятии приняла участие заместитель мэра Новосибирска-начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. С деятельностью Центра гостей ознакомила директор Равза Тихомирова.

Новосибирский областной Татарский культурный центр был образован в 1990 году, а в 2020 году ему исполнилось 30 лет. Национальный центр расположен в здании бывшего детского сада. Здесь провели реконструкцию. Открытие центра прошло в прошлом году. В нем принял участие председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.Все работы велись в рамках соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и Республикой Татарстан.

В центре организованы курсы татарского языка, детская студия татарского искусства, также работает молодежный клуб «Алтын Йолдыз», татарский эстрадный ансамбль «Ляйсян».

Во время открытия Татарского культурного центра гости посадили во дворе молодые яблони. Равза Тихомирова показала их Василю Шайхразиеву. Все яблони цветут.