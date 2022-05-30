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Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область

Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.05.2022 0 1

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в г.Новосибирск.

В Международном аэропорту Новосибирска его встретили президент РОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Амир Гареев и директор ГБУК Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр» Равза Тихомирова.

Сегодня в рамках рабочей поездки Василь Шайхразиев встретится с Заместителем мэра – начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой.

Также состоится встреча с Первым заместителем Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым в Доме Правительства Новосибирской области.

Председатель Национального Совета посетит Дом татарской культуры и встретится с представителями татарской общественности Новосибирской области и др.

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