Дипломантка Международного конкурса чтецов им.Г.Тукая из Бухары

С 11 по 15 апреля 2022 года года в Казани в Доме Актера им. М. Салимжанова прошли финальные прослушивания XII Международного конкурса чтецов им. Г. Тукая. В конкурсе приняли участие представители Республики Татарстан, других регионов России и зарубежья.

Из Узбекистана в конкурсе приняла участие активистка Татаро-башкирского национального культурного центра Бухарской области Бурханова Эмилия. Эмилия из города Бухары. Ей 10 лет и она ученица 4 класса. Она выступила с рассказом “Молодое дерево – из Жемчужины” и стихотворение “Родной язык” и стала дипломантом конкурса.

Международный конкурс чтецов – социальный проект, направленный на сохранение национального наследия, пропаганду татарского языка, развитие современной национальной поэзии, воспитание личности на лучших образцах национальной культуры и поддержку детского молодежного творчества. Приурочено к Году культурного наследия народов России. Учредителями конкурса являются Министерство культуры, образования и науки Республики Татарстан, Союз театральных деятелей Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар.