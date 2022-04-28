Илгиз Халиков принял участие в заседании коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу

Сегодня состоялось заседание коллегии Государственного комитета. Республики Татарстан по архивному делу. Мероприятие прошло в Болгарской исламской академии.

В своем выступлении он поприветствовал участников от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Илгиз Халиков выступил с докладом на тему “Национальная жизнь и религия” и рассказал об опыте проведения Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.