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Илгиз Халиков принял участие в заседании коллегии Государственного комитета  Республики Татарстан  по архивному делу

Илгиз Халиков принял участие в заседании коллегии Государственного комитета  Республики Татарстан  по архивному делу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.04.2022 0 1

Сегодня состоялось заседание коллегии Государственного комитета. Республики Татарстан  по архивному делу. Мероприятие прошло в Болгарской исламской академии.

В своем выступлении он поприветствовал участников от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Илгиз Халиков выступил с докладом на тему “Национальная жизнь и религия” и рассказал об  опыте проведения Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

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