Поясная борьба корэш на Кубани: меняем привычные форматы работы

27 апреля 2022 года в гимназии № 6 города Сочи имени Ф.М. Зорина состоялся первый в истории Кубани спортивный праздник по новому направлению поясной борьбы – пара-корэш!

Среди нас проживает множество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с особенностями развития. Тут нужно признать, что в современных реалиях социальная адаптация этих детей не всегда проходит так легко, как хотелось бы. При этом важнейшая задача современного гражданского общества – обеспечить полную и всестороннюю социальную адаптацию для детей с ОВЗ и с особенностями развития, включающую в себя доступность среды, полный доступ к образованию, финансовую защиту, а также открытые спортивно-досуговые возможности.

В 2020 году на базе Сочинского муниципального отделения поясной борьбы корэш при непосредственном участии директора гимназии № 6 города Сочи имени Ф.М. Зорина Ольги Васильевны Безверхой реализована совместная инициатива – открыта секция для детей с ОВЗ и особенностями развития.

Под руководством тренера по адаптивной физической культуре регионального отделения поясной борьбы корэш в Краснодарском крае Николая Иванова несколько десятков детей уже в течении двух лет осваивают базовые навыки поясной борьбы корэш. Здесь важно отметить, что работа с особенными детьми – это особенная работа, и во многом отличается от повседневной работы спортивного тренера в обычном понимании. На базе Сочинского муниципального отделения работают профессиональные тренеры по адаптивной физической культуре и тьюторы, а применяемые спортивные программы согласовываются с родителями и медицинскими работниками с учетом индивидуальных физических и психологических особенностей каждого конкретного ребенка.

Председатель регионального отделения поясной борьбы корэш в Краснодарском крае Адель Конеев: «Работать с детьми с ОВЗ непросто, но интересно. И работа эта приносит огромную радость, в первую очередь, самим детям. А чтобы этот труд был успешным необходимы три составляющие – любить детей, любить жизнь и любить спорт. Тогда работа будет приносить радость и тренерам и их воспитанникам».

В спортивном празднике приняли участие ребята с огромной любовью к жизни и поистине с неограниченной волей, преимущественно учащиеся гимназии № 6 города Сочи имени Ф.М. Зорина. Правила пара-корэш отличаются от спортивного направления – здесь главное для тренера – показать технику борьбы с учетом особенностей ребенка, а для обучающегося – стремление

её изучить.

Эксперт общественной палаты Краснодарского края Юрий Денисов так прокомментировал проведенный спортивный праздник: «На Кубани всегда уделялось большое внимание задачам развития гражданского общества. И задача создания условий для улучшения социальной адаптации детей с ОВЗ – крайне важна. Кубань может по праву гордиться такими мероприятиями».

В целом можно отметить, спортивный праздник прошёл на высоком уровне. Надеемся, что подобные мероприятия станут традиционными и для Краснодарского края, и для страны в целом.

Пресс-служба регионального отделения

поясной борьбы корэш в Краснодарском крае