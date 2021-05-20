Для учителей родного языка прошёл специальный семинар

17 мая на базе Академии наук РТ Министерством образования и науки РТ совместно с Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» проведен семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации» для методистов по национальному образованию отделов (управлений) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ, учителей родного русского, татарского, чувашского, удмуртского, марийского, мордовского языков с охватом более 70 человек.

На семинаре были рассмотрены вопросы поддержки родных языков народов Российской Федерации, выявления наиболее успешного опыта в организации изучения родных языков, в том числе разработке и внедрении учебно-методического обеспечения их преподавания.

Особый интерес вызвали выступления директора МБОУ ДО «Центр образования Многонациональная воскресная школа» г.КазаниХухунашвили М.М., заместителя директора по научной работе ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ Хисамова О.Р., заведующей кафедрой татарского языка и литературы ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ» Шамсутдиновой Р. Р.

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