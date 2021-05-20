В Казань прибывают участницы VI Всемирного форума татарских женщин

20 – 22 мая 2021 года Всемирный конгресс татар совместно с общественной организацией «Ак калфак» проводит VI Всемирный форум татарских женщин.

На форуме планируется участие 300 представительниц прекрасного пола из более 60 регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Также в мероприятии ожидается участие почетных гостей.

На данный момент в Казань прибыли участницы форума из Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Италии. Также прибывают делегаты из таких городов как Пенза, Пермь, Курган, Тюмень, Астрахань, Ульяновск, Челябинск, Оренбург, Москва, Санкт-Петербург и др.