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В Казань прибывают участницы VI Всемирного форума татарских женщин

В Казань прибывают участницы VI Всемирного форума татарских женщин

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.05.2021 0 2

20 – 22 мая 2021 года Всемирный конгресс татар совместно с  общественной организацией «Ак калфак» проводит VI Всемирный форум татарских женщин.

На форуме планируется участие 300 представительниц прекрасного пола из более 60 регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Также в мероприятии ожидается участие почетных гостей.

На данный момент в Казань прибыли участницы форума из Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Италии. Также прибывают делегаты из таких городов как Пенза, Пермь, Курган, Тюмень, Астрахань, Ульяновск, Челябинск, Оренбург, Москва, Санкт-Петербург и др.

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