Дни татарской и башкирской культуры на Дону

В г. Ростов-на-Дону состоялись праздничные мероприятия посвящённые «Дням татарской и башкирской культуры на Дону».

Традиции татар имеют свои уникальные особенности и уходят корнями за много тысяч лет до нашей эры, являясь частью всемирного наследия. Традиции татарского народа складывались из накопленного житейского опыта, накопленной мудрости, тяге к прекрасному, и широкой души многих поколений татар. Татары – это национальность, которая чтит свои традиции во всех сферах жизни. В Ростовской области татары проживают более 400 лет, по данным переписи 2010 численность составила около 14 000 человек. Российская Федерация является многонациональным государством, здесь живут, работают и чтут свои традиции представители многих народов, одним из которых являются башкиры. На сегодняшний день в стране насчитывается более полутора миллионов башкир. Гости с удовольствием осмотрели фотовыставку и рисунки детей, посвященные единству народа. Татарская и башкирская молодежь в национальных костюмах активно поддерживала всех участников праздника.

РООО «ТБКЦ «Якташлар» (Земляки) и в будущем будет поддерживать творчество, любовь к своим истокам, сохранять и развивать национальные традиций татар и башкир, культурные ценности, направленные на объединение и духовное развитие народов России.

Пресс-служба РООО «ТБКЦ «Якташлар» (Земляки)