tatruen
Главная / Новости / Дни татарской и башкирской культуры на Дону
Дни татарской и башкирской культуры на Дону

Дни татарской и башкирской культуры на Дону

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 17.06.2021 0 3

В г. Ростов-на-Дону состоялись праздничные мероприятия посвящённые «Дням татарской и башкирской культуры на Дону».

Традиции татар имеют свои уникальные особенности и уходят корнями за много тысяч лет до нашей эры, являясь частью всемирного наследия. Традиции татарского народа складывались из накопленного житейского опыта, накопленной мудрости, тяге к прекрасному, и широкой души многих поколений татар. Татары – это национальность, которая чтит свои традиции во всех сферах жизни. В Ростовской области татары проживают более 400 лет, по данным переписи 2010 численность составила около 14 000 человек. Российская Федерация является многонациональным государством, здесь живут, работают и чтут свои традиции представители многих народов, одним из которых являются башкиры. На сегодняшний день в стране насчитывается более полутора миллионов башкир. Гости с удовольствием осмотрели фотовыставку и рисунки детей, посвященные единству народа. Татарская и башкирская молодежь в национальных костюмах активно поддерживала всех участников праздника.

РООО «ТБКЦ «Якташлар» (Земляки) и в будущем будет поддерживать творчество, любовь к своим истокам, сохранять и развивать национальные традиций татар и башкир, культурные ценности, направленные на объединение и духовное развитие народов России.

Пресс-служба РООО «ТБКЦ «Якташлар» (Земляки)

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.